Леди Гага госпитализирована из-за сильной боли

2017-09-15 09:29 | www.trend.az | 5

Американская певица Леди Гага сообщила в своем микроблоге в Twitter, что не сможет выступить на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, так как госпитализирована из-за сильной боли, передает РИА Новости.

"Бразилия, я ужасно расстроена из-за того, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на (фестиваль) Rock in Rio. Я готова на все для вас, но сейчас я должна позаботиться о своем здоровье… Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что скоро я вернусь и выступлю для вас", — написала певица.

По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.

"Это не просто боль в районе бедра или усталость из-за тура, это очень сильная боль. Сейчас я в хороших руках самых лучших врачей", — заявила Леди Гага.