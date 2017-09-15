Azerbaycan’da Bilim Günü kutlamalarında öğrencilerden sevinç coşkusu (Fotoğraf)

2017-09-15 10:16 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan’da yeni eğitim-öğretim yılının açılması öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından kutlamalarla başladı. Her yıl eğitim yılının açılış günü olan 15 Eylül ülke genelinde “Bilim Günü” olarak kutlanıyor.

Bu yılki Bilim Günü de özellikle ilk kez okula gidecek miniklerin sevinç seline tanık oldu.

2017-2018 Eğitim yılının ilk gününde öğrencilerin sevinci ve heyecanı Trend Haber Ajansı objektiflerine böyle yansıdı