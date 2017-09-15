"AsstrA, sizin kişisel lojistik uzmanınız"

2017-09-15 10:46 | www.trend.az | 1

Bir lojistik operatörü seçerken, sadece görevlerini uygulayan bir icracı değil, aynı zamanda kurumsal değerlerin kültür ve sisteminin bütününü seçiyorsunuz. AsstrA şirketinin asıl değeri müşterileridir. Bu nedenle biz müşterilerimizin istek ve taleplerine titizlikle yaklaşıyor, onlar için yeni etkili ve karlı çözümler arıyoruz.

AsstrA, yük taşımacılığı, gümrükleme, depolama ve yüklerin işlenmesi alanlarında tam entegre hizmet sunuyor. Görevimiz – rekabet gücünü artırmak ve müşterimizin ticari faaliyetini daha verimli hale getirmektir. Bunun için çalışanlarımız lojistik planlarının stratejik yönetimini sağlıyor, güvenilir taşımacılık şirketleri ile yakın işbirliği kuruyor, piyasanın konjonktür ve özelliklerini dikkate alıyor. Şirketimizde, farklı sektörlerden, zor ve karmaşık görevlerin uygulanması için kararlılıkla iş yapan profesyoneller çalışıyor.

Lojistik görevlerin yerine getirilmesinde işin inceliklerini bilen uzmanlarla çalışmak AsstrA’nın temel ilkesidir. AsstrA ekibi, multidisipliner bir yapıya sahiptir ve bu nedenle piyasanın durumuna bakılmaksızın sürdürülebilir çözümler geliştirir. Ekibimiz, otomobil, kozmetik ürünleri, hızlı tüketim ürünleri, elektronik eşya, alkol ve tütün ürünleri, canlı hayvanlar, kuluçkalık yumurta, kakao, sebze, meyve ve zeytin, tarım ürünleri, endüstri ürünleri, metalürji, petrol ve doğalgaz, ilaç, kimyasal ürünler, kağıt ürünleri, moda endüstrisi ürünleri, ayrıca aşırı büyük, değerli yükler, sıvı ve dökme ürünler, tehlikeli madde ve frigorifik yüklerin taşınması alanlarında deneyimli uzmanlardan oluşuyor.

AsstrA, lojistik ve ulaştırma hizmetleri piyasasında 20 yıldan fazladır faaliyet gösteriyor. Tüm bu yıllar boyunca müşterilerimizin başarıları şirketimizin önceliği oldu. Başarı, çok sayda bileşenin bir araya gelmesiyle oluşur. Biz, bu bileşenler arasında dengeyi buluyor, her bir müşterinin verdiği görevin tam yerine getirilmesini garanti ediyoruz.

İtibar, İsviçre dakikliği ve hizmet seviyesi, lojistik sektörünün tüm alanlarındaki uzun yıllara dayanan deneyim, Avrupa, Bağımsız Devlet Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde oluşturduğumuz global temsilcilikler, AsstrA ile müşterilerimiz arasında kurulan uzun süreli işbirliklerinin temelini oluşturuyor.

AsstrA-Associated Traffic AG baş ofisi İsviçre’nin Zürih kentinde yerleşen uluslararası taşıma-lojistik şirketidir. Lojistik sektöründe 20 yıldan fazladır faaliyet gösteriyor. Şirket, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde temsil ediliyor. Tek bir lojistik operatörden komple hizmet teklif ediyor. Bilhassa, çeşitli ulaştırma araçlarıyla uluslararası taşımacılık organizasyonu, her türlü ithal/ihraç mallarına eşlik edilmesi, yükün Almanya ve İsviçre’nin en önemli sigorta şirketlerinde “tüm risklerden” sigortalanması gibi hizmetler sunuyor. Hizmet paketimiz, proje lojistiği, ticari, depo ve gümrük hizmetlerini de kapsıyor. Geniş coğrafyaya yayılmış ofislerimiz ve profesyonellerle yaptığı işbirliği sayesinde AsstrA, makul fiyatlara uygun lojistik çözümler öneriyor ve her bir iş ortağı ve müşterisinin isteklerini dikkate alıyor.

İletişim için:

Email: infoaz@asstra.com,

Мob.: +994 55 813 59 74

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://www.asstra.com.tr/

Fb: https://www.facebook.com/AsstrAsia/?ref=bookmarks