ВС Армении нарушили режим прекращения огня 122 раза

2017-09-15 10:08 | www.apa.az | 4

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (1 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 122 раза.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных Сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.