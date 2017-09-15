AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start verildi

2017-09-15 09:23 | www.oxu.az | 5

2017-2018-ci illər mövsümü üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start verilib.

Oxu.Az Report-a istinadən xəbər verir ki, oyun gecəsi 48 komandanın mübarizə apardığı 12 qrupda 24 qarşılaşma baş tutub.

Matçlardan yalnız biri – "Arsenal" – "Köln" oyunu bomba təhlükəsi səbəbindən 1 saat gec başlayıb.

Avropa Liqası, Qrup mərhələsi

A qrupu
"Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) – 1:0
"Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan) – 3:1

B qrupu
"Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya) – 1:1
"Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya) – 3:1

C qrupu
"Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) – 0-0
"Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya) 1-2

D qrupu
"Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan) – 1:2
"Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya) – 1:5

E qrupu
"Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa) – 1:1
"Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə) – 3:0

F qrupu
"Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) – 0:0
"Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova) – 0:0

G qrupu
"Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) – 3:0
"Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə) -2:1

H qrupu
"Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya) – 3:1
"Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus) – 1:1

İ qrupu
"Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya) – 1:1
"Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə) – 1:0

J qrupu
"Herta" (Almaniya) - "Atletik Bilbao" (İspaniya) – 0:0
"Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç) – 0:2

K qrupu
"Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya) – 2:3
"Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa) – 1:5

L qrupu
"Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç) – 4:0
"Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya) – 0:5

E.Ə.

 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

İdman