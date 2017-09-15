Микаил Джаббаров поздравил учащихся

2017-09-15 09:35 | www.oxu.az | 5

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил педагогов, школьников и студентов с «Днем знаний».

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Поздравляю вас с новым учебным годом!

«День знаний» значим для каждого, кто испытал радость этого дня. Этот день позволяет сделать шаг к своей мечте, является началом жизненного пути. Необходимые знания, завоёванные во имя будущего нашей страны, гражданское достоинство и уважение к ценностям – это и есть то самое качество, позволяющее уверенно идти по этому пути.

Дорогие преподаватели, студенты и школьники!

Каждое начало – новые возможности.

Желаю каждому из вас успехов в превращении этой возможности, начавшейся со «Дня знаний», в успешный жизненный путь!».

Э.А.

