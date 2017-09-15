США, Япония и Южная Корея провели переговоры после нового пуска ракеты КНДР

2017-09-15 09:40 | www.trend.az | 5

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющий страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги провел переговоры по телефону со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам КНДР, заместителем помощника госсекретаря Джозеф Юном и со специальным представителем южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюном в связи с ракетным пуском, осуществленным КНДР утром в пятницу, об этом говорится в сообщении МИД Японии, передает РИА Новости.

"Стороны пришли к единому мнению о недопустимости продолжающихся провокаций со стороны КНДР и о необходимости принять решительные меры в связи с последним пуском. Кроме того, стороны договорились тесно взаимодействовать в форматах "Япония-США", "Япония-Южная Корея", "Япония-США-Южная Корея" для того, чтобы оказать давление нового небывалого до сих пор уровня, так как необходимо заставить КНДР изменить свою политику", — говорится в документе.

Ракета КНДР, выпущенная около 6:57 в северо-восточном направлении, перелетела через территорию Японию за две минуты и в 7:16 упала в 2200 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3700 километров, высота – около 800 километров. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении упавших на территорию Японии фрагментов. Ракета с дальностью полета в 3700 километров способна достичь острова Гуам, (расстояние до которого от КНДР составляет около 3400 километров), если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.

Позднее КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Затем 3 сентября КНДР провела испытания ядерного боезаряда, в отношении которого военные специалисты склоняются к мнению, что это была водородная бомба.