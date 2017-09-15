Президент подписал указ о создании Кредитно-гарантийного фонда

2017-09-15 10:21 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, согласно указу, с целью расширения возможностей выхода предпринимателей на финансовые ресурсы и стимулирования предпринимательской деятельности, формирования системы кредитования, основывающейся на распределении рисков в финансовой сфере, будет создано ОАО «Кредитно-гарантийный фонд».

ОАО «Кредитно-гарантийный фонд» - юридическое лицо, которое предоставляет гарантию на полученные предпринимателями в уполномоченных банках манатные кредиты и в определенных президентом Азербайджана случаях и порядке выделяет субсидии на часть начисленных процентов по этим кредитам.

В фонде будут действовать Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек, а также правление, которое будет проводить текущее руководство акционерным обществом. В состав Наблюдательного совета с согласования с президентом войдут представители министерства Финансов (один человек), Министерства экономики (один человек), Центрального банка (один человек), Палаты по надзору за финансовыми рынками (один человек), Государственного нефтяного фонда (один человек), Национальной конфедерации предпринимателей (один человек), Ассоциации банков Азербайджана (один человек). Председателя Наблюдательного совета должны будут избирать сами члены совета. Председатель избирается сроком на один год с возможностью переизбрания. Полномочия общего собрания имеют глава государства и Наблюдательный совет.

Президент Азербайджана имеет полномочия по реорганизации, ликвидации общества, утверждению устава, структуры и объема уставного капитала общества, назначению и освобождению председателей и его заместителей, в том числе по преждевременному освобождению от должности. Наблюдательный совет имеет полномочия по назначению и освобождению от должности других членов правления. Кабинет министров имеет полномочия решать другие вопросы касательно деятельности общества, не предусмотренные в предыдущих пунктах.

Для решения вопросов по созданию Кредитно-гарантийного фонда, в том числе для подготовки порядка выдачи гарантии для кредитов, предоставления субсидий и других вопросов, создается рабочая группа, в которую войдут:

Камиль Гейдаров (глава рабочей группы) - заведующий сектором монетарных и фискальных вопросов Отдела по экономической политике и вопросам промышленности Администрации президента Азербайджана;

Члены рабочей группы:

Асиф Гасымов - директор департамента исследований Центрального банка Азербайджана, Асим Зульфугаров - директор департамента стратегических услуг, заместитель исполнительного директора Палаты по надзору за финансовыми рынками, Самир Хумбатов - заведующий отделом по развитию Национального фонда поддержки предпринимательства, Халид Ахадов - председатель правления Международного банка Азербайджана, Джалал Гасымов - председатель Наблюдательного совета Kapital Bank, Нуран Керимов - управляющий партнер Deloitte&Touche, Вюгар Алиев - исполнительный директор KPMG Azerbaijan.