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Официальный курс маната к мировым валютам на 15 сентября

2017-09-15 10:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 сентября установлен на уровне 1,7007 и 2,026 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

15.09.17

1 доллар США

1 USD

1.7007

1 евро

1 EUR

2.026

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3592

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1001

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8762

1 бразильский реал

1 BRL

0.5452

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1296

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1502

1 чешская крона

1 CZK

0.0777

1 чилийский песо

1 CLP

0.2725

1 китайский юань

1 CNY

0.2596

1 датская крона

1 DKK

0.2723

1 грузинский лари

1 GEL

0.6899

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2793

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.2126

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7653

1 израильский шекель

1 ILS

0.4829

1 канадский доллар

1 CAD

1.3973

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6436

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4057

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0963

1 молдавский лей

1 MDL

0.0966

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2158

100 узбекских сомов

100 UZS

0.021

1 польский злотый

1 PLN

0.4735

1 российский рубль

1 RUB

0.0296

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.263

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.414

1 турецкая лира

1 TRY

0.4949

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0566

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4865

1 украинская гривна

1 UAH

0.065

100 японских иен

100 JPY

1.5411

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2305

Золото (1 унция)

1 XAU

2252.6622

Серебро (1 унция)

1 XAG

30.2435

Платина (1 унция)

1 XPT

1666.686

Палладий (1 унция)

1 XPD

1586.7531

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