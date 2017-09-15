Установлено, что мужчина, тело которого было найдено в квартире в Баку, совершил суицид - ОБНОВЛЕНО

2017-09-15 10:29 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, тело Мовсума Мустафаева было обнаружено в повешенном состоянии. Причины самоубийства пока неизвестны.

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование.

***

23:54

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в квартире в Насиминском районе Баку человек находится в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Как сообщили АПА в МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска министерства, вскрыв дверь, проникли в квартиру, где обнаружили Мустафаева Мовсум Багир оглу (1962 г.р.) мертвым.