Наложен арест на люксовый автомобиль сына Тельмана Исмаилова

2017-09-15 10:50 | www.apa.az | 5

У сына владельца Mardan Palace, азербайджанского предпринимателя Тельмана Исмаилова – Сархана одна из компаний арестовала люксовый автомобиль.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на турецкие СМИ, автомобиль был арестован за долг в размере 465 тысяч турецких лир. Гендиректор известного отеля Сельджук Шентепе признал, что они испытывали трудности в связи с долгами. Он также отметил, что владелец Mardan Palace инвестировал в экономику Турции 1,5 миллиардов долларов, и с ним не должны были так поступать: «Он не должен был попасть в центр внимания с заголовком «Арестован его автомобиль».