Стартовали матчи группового этапа Лиги Европы

2017-09-15 09:57 | www.oxu.az | 6

Начался групповой этап Лиги Европы по футболу сезона 2017-2018.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в 12 группах прошли 24 встречи.

Один из матчей – «Арсенал» - «Кёльн», начался на час позже из-за сообщения о бомбе.

Группа A

Славия (Чехия) - Маккаби (Т-А, Израиль) - 1:0

Вильярреал (Испания) - Астана (Казахстан) - 3:1

Группа B

Янг Бойз (Швейцария) - Партизан (Сербия) - 1:1

Динамо (К, Украина) - Скендербеу (Албания) - 3:1

Группа C

Истанбул ББ (Турция) - Лудогорец (Болгария) - 0:0

Хоффенхайм (Германия) - Брага (Португалия) - 1:2

Группа D

Риека (Хорватия) - АЕК (Греция) - 1:2

Аустрия (Австрия) - Милан (Италия) - 1:5

Группа E

Аполлон (Кипр) - Лион (Франция) - 1:1

Аталанта (Италия) - Эвертон (Англия) - 3:0

Группа F

Копенгаген (Дания) - Локомотив (Россия) - 0:0

Злин (Чехия) - Шериф (Молдова) - 0:0

Группа G

Стяуа (Румыния) - Виктория (Чехия) - 3:0

Хапоэль (Б-Ш, Израиль) - Лугано (Швейцария) - 2:1

Группа H

Арсенал (Англия) - Кельн (Германия) - 3:1

Црвена Звезда (Сербия) - БАТЭ (Беларусь) - 1:1

Группа I

Гимарайеш (Португалия) - Зальцбург (Австрия) - 1:1

Марсель (Франция) - Коньяспор (Турция) - 1:0

Группа J

Герта (Германия) - Атлетик (Испания) - 0:0

Заря (Украина) - Эстерсунд (Швеция) - 0:2

Группа K

Витесс (Голландия) - Лацио (Италия) - 2:3

Зюлте-Варегем (Бельгия) - Ницца (Франция) - 1:5

Группа L

Реал Сосьедад (Испания) - Русенборг (Норвегия) - 4:0

Вардар (Македония) - Зенит (Россия) - 0:5

Э.А.

