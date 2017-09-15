Стартовали матчи группового этапа Лиги Европы

2017-09-15 09:57 | www.oxu.az | 6
Начался групповой этап Лиги Европы по футболу сезона 2017-2018.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в 12 группах прошли 24 встречи.
Один из матчей – «Арсенал» - «Кёльн», начался на час позже из-за сообщения о бомбе.
Группа A
Славия (Чехия) - Маккаби (Т-А, Израиль) - 1:0
Вильярреал (Испания) - Астана (Казахстан) - 3:1
Группа B
Янг Бойз (Швейцария) - Партизан (Сербия) - 1:1
Динамо (К, Украина) - Скендербеу (Албания) - 3:1
Группа C
Истанбул ББ (Турция) - Лудогорец (Болгария) - 0:0
Хоффенхайм (Германия) - Брага (Португалия) - 1:2
Группа D
Риека (Хорватия) - АЕК (Греция) - 1:2
Аустрия (Австрия) - Милан (Италия) - 1:5
Группа E
Аполлон (Кипр) - Лион (Франция) - 1:1
Аталанта (Италия) - Эвертон (Англия) - 3:0
Группа F
Копенгаген (Дания) - Локомотив (Россия) - 0:0
Злин (Чехия) - Шериф (Молдова) - 0:0
Группа G
Стяуа (Румыния) - Виктория (Чехия) - 3:0
Хапоэль (Б-Ш, Израиль) - Лугано (Швейцария) - 2:1
Группа H
Арсенал (Англия) - Кельн (Германия) - 3:1
Црвена Звезда (Сербия) - БАТЭ (Беларусь) - 1:1
Группа I
Гимарайеш (Португалия) - Зальцбург (Австрия) - 1:1
Марсель (Франция) - Коньяспор (Турция) - 1:0
Группа J
Герта (Германия) - Атлетик (Испания) - 0:0
Заря (Украина) - Эстерсунд (Швеция) - 0:2
Группа K
Витесс (Голландия) - Лацио (Италия) - 2:3
Зюлте-Варегем (Бельгия) - Ницца (Франция) - 1:5
Группа L
Реал Сосьедад (Испания) - Русенборг (Норвегия) - 4:0
Вардар (Македония) - Зенит (Россия) - 0:5