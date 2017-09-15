AtaTravel принял участие в Baku Travel Bazaar 2017 (ФОТО)

2017-09-15 10:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 14 сентября 2017 года компания AtaTravel приняла участие в мероприятии Baku Travel Bazaar 2017, говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

Как отмечается, целью мероприятия являлось знакомство участников с потенциальными партнерами и новинками по различным направлениям, выстраивание еще более тесных отношений сотрудничества.

По словам тур оператора AtaTravel Равана Ахмедова, в рамках мероприятия были проведены встречи с представителями компаний Raffles Seychelles, Consul Travel Service, Conrad Istanbul Bosphorus, Gural Premier Hotels & Resorts, Megeve Tourism, The Ritz-Carlton Dubai и другими. В ходе деловых встреч были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества.

В туристическом секторе группы компаний AtaHolding функционируют ООО AtaTravel, AtaTourism и Excelsior Hotel & SPA Baku. Учрежденное в 2011 году туристическое AtaTravel представляет туристические услуги по посещению любой точки мира. Компания обеспечивает своих клиентов услугами, связанными с гостиницами, авиаперелетами, трансферами, предварительными заказами, страхованием, визами.