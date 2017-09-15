ЕБРР может стать акционером МБА

2017-09-15 11:28 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти. «Я на прошлой неделе посетил Азербайджан. Мы говорили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мы сказали, что будем рады помочь реструктуризации и переориентации этого банка (МБА – Ред.)».

С.Чакрабарти добавил, что ключевым фактором, необходимым для того, чтобы ЕБРР серьезно задумался стать акционером МБА, является реформа корпоративного управления банком. «Однако ЕБРР вряд ли станет акционером МБА до конца 2017 года. В текущем году это очень маловероятно - МБА нужно пройти процесс реструктуризации. Мы сказали: посмотрим, как у вас получится, и мы будем рады помочь на уровне технической поддержки, но для покупки доли акций нам действительно необходимо увидеть, как меняется ситуация».

Отметим, что Международный банк Азербайджана сейчас проходит процесс реструктуризации долга на сумму 3,3 миллиарда долларов.