Azer Turk Bank предлагает #GülKimi кредит без поручителя

2017-09-15 10:10 | www.oxu.az | 4

Государственный Azer Turk Bank продолжает радовать клиентов предложениями в рамках своей новой концепции под названием Gül kimi. Теперь Банк предлагает кредит в национальной валюте, на выгодных условиях, и без поручителя на покупки в магазинах Madame Coco и Dekoria.

По желанию клиента сумма кредита, предоставляемого на срок от 3 месяцев до 2 лет со стороны филиалом Mərkəz, может варьироваться от 300 до 5000 манатов. Следует отметить, что для этого достаточно каждому клиенту, имеющему официальный доход, сообщить менеджменту магазина о желании получить кредит на оплату приобретаемого товара.

75% акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству. С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.