В Кюрдамире микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, есть погибший и пострадавшие

2017-09-15 11:58 | www.apa.az | 4

В Кюрдамире микроавтобус врезался в грузовой автомобиль.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, ДТП произошло 14 сентября около 15.00. На территории села Хырдапай Кюрдамирского района микроавтобус марки «Mercedes», которым управлял житель Лачинского района Буньяд Алиев, врезался в прицеп двигавшегося впереди КамАЗа, управляемого жителем Тертерского района Мобилем Аббасовым.

В результате аварии пассажирка Б.Алиева, жительница Гянджи Амалия Мансурова скончалась на месте происшествия. Сам водитель и 8 других его пассажиров были доставлены в больницу. После оказания первой медицинской помощи они были выписаны домой.

Главное управления следствия и дознания ведет расследование.