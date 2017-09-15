Педиатр дал рекомендации родителям

2017-09-15 10:14 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане начался новый учебный год. В этом году в первый класс пойдут более 164 тыс. детей. Педиатр Вагиф Гараев дал ряд рекомендаций родителям школьников.

Как передает Oxu.Az, В.Гараев заявил Trend, что родители должны быть внимательны при покупке школьной формы и принадлежностей.

Педиатр посоветовал подбирать школьные сумки по физическим параметрам ребенка. Чем легче сумка, тем лучше. Тяжелые сумки деформируют осанку.

По его словам, вес сумки не должен превышать 10% от веса ребенка:

«То есть в норме вес 6-летнего ребенка составляет примерно 22 кг, в таком случае он не должен носить сумку весом 2-2,5 кг».

В.Гараев также посоветовал родителям не покупать одежду из синтетических материалов:

«Несмотря на дороговизну, родители должны постараться найти одежду из натуральных тканей. В синтетических материалах кожа не «дышит», зимой бывает холодно, летом жарко».

Педиатр также подчеркнул, что существуют правила правильной посадки ребенка за столом:

«Имеются санитарные нормы парты и стула. Также расстояние между глазами школьника и партой должно быть примерно 30 см, но ребенок, ни дома ни в школе, не должен гнуть спину, соблюдая эту дистанцию, а должен сидеть прямо».

Э.А.

