Население Азербайджана в этом году израсходовало на продукты питания 11 млрд. манатов

2017-09-15 12:02 | www.apa.az | 8

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2017 года в объектах торговли потребительские товары на сумму 21,7 млрд. манатов, что на 2% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, за отчетный период расходы населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 11 млрд. манатов (рост по сравнению с январем-августом 2016 года на 1,2%), непродовольственных товаров – 10,7 млрд. манатов (рост на 2,8%).

За отчетный период 45,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольствие, 4,9% - напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы и мебель, 5,1% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,9% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-августе 2017 года составили 141,3 маната, на покупку непродовольственных товаров - 138,1 маната.