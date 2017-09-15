Армянский обыватель переплачивает 110 процентов за российский газ

2017-09-15 10:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армянский обыватель возмущен высокой ценой на газ, о чем пишут армянские СМИ, комментируя высказывание премьера страны о поставках российского газа для Армении по выгодной цене.

Накануне на правительственном часе в парламенте Армении, отвечая на вопрос о возможности закупать газ у «третьих стран», премьер-министр Карен Карапетян заявил: если кто-то придет и скажет, что мы можем покупать газ на границе дешевле российского, я сразу же заключу контракт.

Ключевое слово здесь «на границе», потому что стоимость российского газа «на границе» - около 140 долларов за 1000 кубов, а население Армении покупает газ за 300 долларов. То есть, российский газ для простого армянского обывателя стоит не 140, а 300 долларов.

«Карен Карапетян манипулирует понятиями, заявляя о том, что ни одна страна, в том числе Иран, не может предложить газ дешевле «на границе». Конечно, не может. Если появится такая страна, то российские и армянские руководители сразу же изменят схему ценообразования российского газа и снизят потолок цены «на границе», скажем, до 10 долларов. Или вовсе заявят, что Россия будет великодушно поставлять «на границу» газ бесплатно», - пишет издание lragir.am.

При этом для простого армянина цена на российский газ никак не выгоднее, чем на любой другой, зато выигрывают от этого монополисты на газовом рынке Армении, так как 160 долларов маржи отходит "Армросгазпрому", который считается в Армении естественной монополией.

«Скажите на милость, как можно в стране, где недра являются национальным достоянием, где не добывается газ, называть естественной монополией госкорпорацию другого государства? На что у него монополия? На трубы в Армении? Или на тарифы и деньги, которые армянское население вынуждено платить за газ?» - пишет издание.

Если Карен Карапетян печется о населении Армении и о том, чтобы оно использовало более дешевый газ, первым делом ему надо пересмотреть основания, на которых "Газпром" получил в Армении статус "естественной монополии", говорится в статье.

Если сегодня запретить монополию на газовом рынке Армении и лишить российскую компанию абсурдных 110-процентов маржи, потребитель сможет платить за газ меньше, даже если само топливо будет стоить на границе больше.

"Естественная монополия" "Газпрома" в Армении строится лишь на одной основе – на преступном сговоре властей Армении и России, которые получают от этого и экономические, и политические дивиденды. За счет наших с вами доходов", - пишут армянские журналисты.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)