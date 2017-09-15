Londra metrosunda patlama

2017-09-15 12:09 | www.trend.az | 3

İngiliz The Sun gazetesi, metro istasyonunda patlama olduğunu bildirirken, bölgede bir 'olay' yaşandığını doğruladı. Olay yerinde ambulanslar bulunduğu belirtiliyor.

Yeraltı metrosunda bulunan bir beyaz kovanın patlaması sonucunda insanların yüzünde yanıklar oluştuğu ifade edildi. Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor.

Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda gerçekleştiği açıklandı.