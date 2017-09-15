Фаиг Амирли освобожден

2017-09-15 12:32 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, на процессе в его отношении была применена статья 70 Уголовного Кодекса. Решением суда он был приговорен к 2,5 годам условно и освобожден в зале суда.

Отметим, решением суда Сбаилского района Ф. Амирли был лишен свободы сроком на 3 года и 3 месяца. Также было удовлетворено ходатайство Министерства налогов против Ф.Амирли, согласно которому он должен будет выплатить государству штраф в размере 39 тысяч манатов.

Ф.Амирли был задержан 20 августа 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации) и 168.1 (создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней) УК АР. В его автомобиле были обнаружены книги лидера FETÖ Фетуллаха Гюлена.