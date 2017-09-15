Метеочувствительные люди в ближайшие дни могут испытать беспокойство

2017-09-15 12:40 | www.apa.az | 6

16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 29-34° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-80 %, днем 45-50 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение ближайших 3 дней хорошая погода на Абшеронскорм полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей. Однако некоторое повышение в определенные часы атмосферного давления вызовет беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.

Утром кое-где будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.