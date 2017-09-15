В Азербайджане создается Кредитно-гарантийный фонд (версия 2)

2017-09-15 11:03 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по оказанию государственной поддержки предпринимателям для расширения выхода к финансовым ресурсам.

Указом предусматривается создание ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

Согласно указу, Кредитно-гарантийный фонд будет предоставлять гарантию на манатные кредиты предпринимателей, взятые в уполномоченных банках. В случаях и порядке, определенном главой государства, фонд также будет предоставлять субсидии на часть процентной ставки кредитов.

В ОАО будут действовать Наблюдательный совет, состоящий из семи человек, а также Правление, которое будет проводить текущее руководство акционерным обществом.

В состав Наблюдательного совета с согласования с Президентом войдут представители министерства финансов (один человек), министерства экономики (один человек), Центрального банка (один человек), Палаты надзора над финансовыми рынками (один человек), Государственного нефтяного фонда (один человек), Национальной конфедерации предпринимательских организаций (один человек), Ассоциации банков Азербайджана (один человек).

Председателя Наблюдательного совета должны будут избирать сами члены совета. Председатель избирается сроком на один год с возможностью переизбрания.

Полномочия общего собрания имеют глава государства и Наблюдательный совет.

Президент Азербайджана имеет полномочия по реорганизации, ликвидации общества, утверждению устава, структуры и объема уставного капитала общества, назначению и освобождению председателей и его заместителей, в том числе по преждевременному освобождению от должности.

Наблюдательный совет имеет полномочия по назначению и освобождению от должности других членов правления.

Кабинет министров имеет полномочия решать другие вопросы касательно деятельности общества, не предусмотренные в предыдущих пунктах.

Для решения вопросов по созданию Кредитно-гарантийного фонда, в том числе для подготовки порядка выдачи гарантии для кредитов, предоставления субсидий и других вопросов, создается рабочая группа, в которую войдут:

Камиль Гейдаров (глава рабочей группы) - заведующий сектором монетарных и фискальных вопросов Отдела по экономической политике и вопросам промышленности Администрации Президента Азербайджана

Члены рабочей группы:

Асиф Гасымов - директор департамента исследований Центрального банка Азербайджана

Асим Зульфугаров - директор департамента стратегических услуг, заместитель исполнительного директора Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана

Самир Хумбатов - заведующий отделом по развитию Национального фонда поддержки предпринимательства Азербайджана

Халид Ахадов - председатель правления Международного банка Азербайджана

Джалал Гасымов - председатель Наблюдательного совета Kapital Bank

Нуран Керимов - управляющий партнер Deloitte & Touche

Вюгар Алиев - исполнительный директор KPMG Azerbaijan