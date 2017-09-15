AsstrA - ваш персональный эксперт в сфере логистики

2017-09-15 11:13 | www.trend.az | 5

Выбирая логистического оператора, Вы выбираете не просто исполнителя, который реализует поставленные задачи, но и целую культуру и систему корпоративных ценностей. Главная ценность компании АsstrА – клиенты. Поэтому мы внимательно относимся к пожеланиям и потребностям наших клиентов, ищем новые эффективные и выгодные решения.

АsstrА предлагает полный комплекс услуг в области грузоперевозок, таможенного оформления, складского хранения и обработки грузов. Наша задача – повысить конкурентоспособность и сделать бизнес клиента эффективнее. Для этого наши сотрудники обеспечивают стратегическое управление логистическими схемами, поддерживают тесное сотрудничество с надежными транспортными компаниями, учитывают конъюнктуру и специфику рынка. У нас работают профессионалы из разных отраслей, которые с уверенностью берутся за выполнение сложных и комплексных задач.

Основополагающий принцип деятельности АsstrА – подключение к решению логистических задач узкопрофильных специалистов, которые досконально знают тонкости той или иной отрасли. Команда АsstrА отличается многопрофильным характером и поэтому находит рациональные решения вне зависимости от ситуации на рынке. Наша команда состоит из опытных экспертов в следующих областях: перевозка автомобилей, косметических товаров, товаров народного потребления (FMCG), техники и электроники, алкоголя и табака, живых животных, инкубационных яиц, какао, овощей, фруктов и оливок, продукции сельского хозяйства, машиностроения, металлургии, нефтегазовой, фармацевтической, химической, целлюлозно-бумажной продукции, товаров индустрии мод, а также негабаритных, дорогостоящих, наливных и насыпных, опасных и рефрижераторных грузов.

AsstrА работает на рынке логистических и транспортных услуг более 20 лет. Все эти годы приоритетом нашей компании являлся успех клиентов. Успех складывается из множества элементов. Мы находим баланс между ними и гарантируем четкое выполнение поставленных целей для каждого заказчика.

Репутация, швейцарская точность и уровень сервиса, многолетний опыт во всех сферах логистики, глобальное представительство в 16 странах Европы, СНГ и Азии, профессионализм – это тот фундамент, на котором выстраиваются долгосрочные партнерские отношения между компанией AsstrA и нашими клиентами.

Справка о компании:

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). В сфере логистики работает более 20 лет. Компания представлена в 16 странах Европы, Азии и СНГ. Предлагает сегодня весь комплекс услуг от одного логистического оператора. В частности, организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение груза любого назначения, страхование грузов «от всех рисков» в самых авторитетных страховых компаниях Германии и Швейцарии. В пакете также проектная логистика, торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает выгодные логистические решения по адекватным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 55 813 59 74

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://www.asstra.com/az/

Fb: https://www.facebook.com/AsstrAsia/?ref=bookmarks