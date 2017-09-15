Президент подписал указ о создании «Фонда страхования кредитов»

2017-09-15 10:44 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по государственной поддержке расширению возможностей выхода предпринимателей на финансовые ресурсы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно указу, с целью расширения возможностей выхода предпринимателей на финансовые ресурсы и стимулирования предпринимательской деятельности, формирования системы кредитования, основывающейся на распределении рисков в финансовой сфере, будет создано ОАО «Фонд страхования кредитов».



ОАО «Фонд страхования кредитов» - юридическое лицо, которое страхует полученные предпринимателями в уполномоченных банках манатные кредиты и в определенных президентом Азербайджана случаях и порядке выделяет субсидии на часть начисленных процентов по этим кредитам.

Н.О.