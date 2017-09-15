Немцы устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-15 10:49 | www.oxu.az | 4

Болельщики немецкого «Кельна» устроили беспорядки в Лондоне перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Арсеналом».

Как передает Oxu.Az, лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», но в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии.

Они скупали билеты у местных болельщиков и устроили драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену. В итоге начало матча было отложено на час из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей.

Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».

Н.О.