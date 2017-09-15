ЕБРР может купить долю в Международном банке Азербайджана

2017-09-15 11:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может стать акционером Международного банка Азербайджана (МБА), сообщает агентство Reuters.

Агентство цитирует президента ЕБРР Суму Чакрабарти [7-8 сентября он был с визитом в Азербайджане], который заявил, что банк будет рад помочь в реструктуризации и изменении профиля Международного банка Азербайджана. В то же время, по его словам, в случае реформирования системы корпоративного управления в МБА, ЕБРР может рассмотреть возможность стать акционером азербайджанского банка.

Reuters отмечает, что ЕБРР вряд ли станет акционером банка в этом году.

“В 2017 году это [покупка акций МБА] очень маловероятно, потому что банку необходимо пройти процесс реструктуризации. Мы сказали [правительству Азербайджана], что сперва посмотрим, как пройдут эти процессы. Мы будем рады оказать техническое содействие, но для участия в акционерном капитале банка мы должны увидеть к чему приведут эти изменения”, - сказал Чакрабарти.

Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к ЗАО Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

ЕББР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года. За это время банк инвестировал в экономику страны около 2,8 миллиарда долларов. На сегодня ЕБРР уже присутствует в капитале ряда компаний и банков Азербайджана - Holcim Azerbaijan, ООО “Milk-Pro”, Unibank, AccessBank, Demirbank.

(Автор: Азад Гасанли)

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