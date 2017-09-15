Соглашения по АЧГ: Азербайджан - бесспорный лидер по экспорту энергоресурсов Каспийского региона на европейские рынки - Роб Собхани

2017-09-15 11:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Продление соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря еще более укрепит роль Азербайджана как энергетического коридора на мировые рынки, сказал Trend в пятницу генеральный директор американской Caspian Group Holdings Роб Собхани.

«Я был свидетелем подписания «Контракта века» в 1994 году. Он укрепил роль Азербайджана на глобальных энергетических рынках. «Контракт века» не только обеспечил коммерческие интересы Азербайджана, но и заложил основу для устойчивого экономического роста в стране. Кроме того, это позволило Азербайджану успешно решить проблему бедности, которой сегодня почти не существует в стране», - сказал он.

Собхани отметил, что увеличение доли азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в проекте позволит увеличить экономический рост в Азербайджане благодаря получению более высокой прибыли.

«Кроме того, более высокий экономический рост позволит Азербайджану продвигать свою «мягкую силу» - наследие, культуру и литературу во всем мире», - сказал он.

Продление соглашения по АЧГ является сигналом для глобальных инвесторов о том, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан остается надежной и безопасной страной для инвестиций, отметил Собхани.

Он подчеркнул, что стабильность Азербайджана является основным фактором, привлекающим инвесторов к вложению капитала в страну.

«Новый контракт позволит создать новые рабочие места, обеспечит расширение среднего класса и укрепит уверенность в том, что страна открыта и готова для глобальных инвесторов. Кроме того, это принесет выгоды Азербайджану в сфере туризма: поскольку европейские и американские энергетические компании продолжают инвестировать в нефтегазовый сектор Азербайджана, больше людей узнает об этой прекрасной стране», - добавил Собхани.

Для иностранных партнеров по АЧГ Азербайджан представляет собой безопасную инвестиционную среду, и они получают выгоду от справедливого возврата своих капиталовложений, сказал он.

Собхани считает, что продление контракта по АЧГ свяжет Азербайджан, Европу и США более крепкими узами.

«Этот контракт еще больше укрепил геополитическую роль Азербайджана на международной арене, и сейчас страна является бесспорным лидером по экспорту энергоресурсов Каспийского региона на европейские рынки», - сказал он.

Отметим, что 14 сентября в Баку состоялась церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Правительство Азербайджана и компании AzACG (SOCAR), BP, Chevron, INPEX, Statoil, ExxonMobil, TP, ITOCHU и ONGC Videsh подписали новое соглашение по разработке нефтегазового блока "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года.

Соглашение должно пройти ратификацию в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана. Компания BP остается оператором проекта.

Доля участия SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в проекте АЧГ увеличивается с 11,65 до 25 процентов, а международные компании-партнеры выплатят в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) 3,6 миллиарда долларов в виде бонусов. В следующие 32 года объем потенциальных инвестиций в АЧГ оценивается в более чем 40 миллиардов долларов.

После ратификации соглашения долевое участие в проекте будет выглядеть следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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