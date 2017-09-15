На выставке Worldfood Moscow пресечена очередная провокация армян

2017-09-15 12:44 | www.apa.az | 5

На международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow армяне попытались разместить на стенде Армении флаг непризнанной «Нагорно-карабахской республики».

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве экономики, благодаря совместной деятельности и оперативному вмешательству азербайджанской делегации и посольства Азербайджана в России очередная армянская провокация была пресечена, и флаг был убран.

Отметим, что организатор выставки ITE Group с пониманием отнесся к вопросу, поднятому азербайджанской стороной, и оказал необходимую поддержку.