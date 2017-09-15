Президент Южной Кореи пригрозил КНДР уничтожением

2017-09-15 10:52 | www.oxu.az | 4

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на Совете нацбезопасности в Сеуле заявил, что вести дальнейший диалог с КНДР не представляется возможным, и пригрозил Пхеньяну полным уничтожением страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают Известия.

«В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США — iz.ru), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить Север до такой степени, что он никогда не сможет оправиться», - подчеркнул южнокорейский лидер.

Напомним, ранее Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии. В ответ Южная Корея произвела пуск собственной баллистической ракеты Хенму-2.

Н.О.