Yeni Həyat ответило на обвинения

2017-09-15 11:00 | www.oxu.az | 4

Официальное заявление Группа компаний Yeni Həyat по поводу распространенной в последние дни в СМИ информацией, связанной с банкротством ООО Yeni Həyat.

«Хотим уведомить, что в управлении Группа компаний Yeni Həyat задействованы несколько компаний. Это: Grand Hayat MTK – проводит строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Баку, Тбилисский проспект, 1054, Hayat Palace MTK – проводит строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Баку, ул. Измир, 9, Park Azure MTK – завершил строительство и сдал в эксплуатацию жилой комплекс, расположенный по адресу: г.Баку, ул. А.Джалилова, Megafun AVM – торговый и развлекательный центр, расположенный по адресу: г.Баку, проспект Нобеля, 15. ООО Hayat Management обслуживает эти комплексы.

ООО Yeni Həyat, информация о банкротстве которого была распространена в СМИ, завершило строительство и сдало в эксплуатацию жилое здание, расположенное на улице Зарифы Алиевой 55, и с 2015 года официально приостановило свою деятельность, передав обслуживание зданием ООО Hayat Management.

Хотим заявить, что информация касательно банкротства Группы компаний Yeni Həyat не соответствует действительности и абсолютно безосновательна. Наша компания продолжает функционировать в полную силу и готовится к сдаче своих проектов по плану», - говорится в заявлении.

Информационный центр компании: 922.