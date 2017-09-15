Александр Васильев рассказал о выставке "Модернизм и мода", которая пройдет в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)

2017-09-15 11:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Шестого октября в Центре Гейдара Алиева откроется выставка одежды и украшений 1960-х годов прошлого века "Модернизм и мода" в представлении Фонда Александра Васильева.

В преддверии открытия выставки известный коллекционер, историк моды, искусствовед Александр Васильев записал видеообращение, в котором раскрыл некоторые подробности о предстоящей экспозиции.

"Дорогие друзья, вскоре в Баку в Центре Гейдара Алиева, в роскошном здании откроется новая незабываемая выставка. Она посвящена модернизму и моде 1960-х годов из собрания моего фонда. Вы увидите там уникальные модели великих кутюрье того периода – это будет Пьер Карден, Андре Курреж, Ив Сен-Лоран, Пако Рабан, Кристиан Диор и очень многие другие. Все это на прекрасных новых манекенах с замечательными аксессуарами, фотографиями, бижутерией, обувью, ну, и конечно же символом этой эпохи – футуризм, который будет царить более четырех месяцев. До новых встреч в Баку!", - сказал Александр Васильев.

Эта выставка впервые пройдет в Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В экспозиции будут продемонстрированы относящиеся к 60-годам ХХ века 100 образцов одежды и 350 аксессуаров из уникальной коллекции Фонда Александра Васильева.

В числе экспонатов редкие платья Haute Couture, сшитые в ателье всемирно известных дизайнеров – Chanel, Dior, Balmain, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Nina Ricci, Cardin, Couregge, Laroche, Cassini, Valentino.

На экспозиции также будут представлены редкие платья из личного гардероба известных женщин того периода – кинозвезд Мэри Пикфорд, Глории Свенсон, Лесли Карон и Лорен Бекол, примы-балерины Майи Плисецкой.

Ранее эта выставка была представлена в Сиднее, Стамбуле, Санкт-Петербурге, Москве, Риге и Даугавпилсе. Однако в столь широком большом объеме впервые пройдет в Баку.

Выставка официально откроется в Центре Гейдара Алиева 6 октября, а для посещения она будет открыта с 7 октября 2017 года и продлится до 8 апреля 2018 года.