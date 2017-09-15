Страны-гаранты настроены на запуск зон деэскалации в Сирии

2017-09-15 11:46 | www.trend.az | 4

Директор департамента Азии и Африки внешнеполитического ведомства республики Айдарбек Туматов прокомментировал журналистам ход шестого раунда переговоров в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Страны-гаранты этого процесса настроены на то, чтобы произошел запуск четырех зон деэскалации. В течение последних двух дней шли переговоры между странами-гарантами процесса. 13 сентября состоялась техническая встреча, на которой обсуждались технические моменты запуска данных зон деэскалации. Идет обсуждение ряда документов, которые предполагают именно запуск этих зон деэскалации. Необходимо регламентировать создание зон деэскалации. Кроме этого, предполагается принятие ряда сопутствующих документов. Сейчас над этим страны-гаранты ведут активные переговоры», - отметил Туматов журналистам.

По его данным, в ходе пленарного заседания, которое планируют начать в 15.00, ожидается принятие заявления стран-гарантов.

«Мы все ожидаем конкретного результата данного раунда переговоров», - отметил он.

Представитель МИД также поделился мнениями делегации стран-гарантов об Астанинском процессе.

«Состоялись встречи нашего министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова со странами-гарантами, где они еще раз подчеркнули важность данного раунда и Астанинского процесса в целом. В частности, Стаффан де Мистура (спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии) отметил важность именно Астанинского процесса, неоценимую поддержку и помощь женевским переговорам», - сказал Туматов.

Он подчеркнул, что в Астане обсуждаются практические вопросы, «направленные на снижение уровня насилия на земле, в частности, в зонах деэскалации, что в последующем оказывает большую поддержку женевским переговорам».

«Де Мистура особо подчеркивает необходимость дальнейшего продолжения переговоров в Астане. Он выразил надежду, что последующие раунды будут направлены на снижение насилия в этой стране и в конечном итоге на установление мира и стабильности на этой многострадальной земле», - заключил Айдарбек Туматов.

Напомним, 14-15 сентября в столице Казахстана проходит очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса. По информации стран-гарантов, в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе.