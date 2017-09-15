Трамп подписал резолюцию, осуждающую расизм

2017-09-15 11:07 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп подписал закон, осуждающий расизм.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Он выразил соболезнования семьям и близким погибших и поддержку пострадавшим в результате насилия после событий в городе Шарлоттсвилль, штат Вирджиния, в августе этого года.

Документ отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клана, неонацистов и других группировок, возбуждающих ненависть.

В законе также говорится, что президент и члены правительства должны использовать все возможные ресурсы для устранения угроз со стороны этих группировок.

Н.О.