Армения готовится к саботажу встречи по Нагорному Карабаху в Нью-Йорке

2017-09-15 11:54 | www.trend.az | 5

Эльмира Таривердиева

Готовь сани летом, а аргументы, чтобы саботировать встречу по Нагорному Карабаху, заранее. Этим принципом руководствуется Ереван, который уже сейчас делает все, чтобы никакой прогресс на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении возможен не был.

У Республиканской партии Армении нет существенных ожиданий от ближайшей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, заявил накануне вице-председатель Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов после заседания исполнительного органа РПА.

Озвучивая такие пессимистические ожидания, Ереван в кои-то веки говорит правду - все именно так, на встрече с Арменией очень трудно добиться положительных сдвигов, так как Ереван в этих сдвигах не заинтересован.

В особенности теперь, когда международное сообщество, обеспокоенное постоянными вспышками насилия между сторонами конфликта, все чаще требует от Армении реальных подвижек, а не очередных встреч ради имитации процесса переговоров, армянские власти стремятся заранее свалить вину на Баку.

После того, как посредники и международные институты активизировали дипломатическую риторику по поводу необходимости подвижек в нагорно-карабахском процессе, Ереван занервничал и начал всеми возможными способами переводить стрелки на Баку. После апрельской эскалации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в регионе Нагорного Карабаха в 2016 году стало очевидно, что статус-кво, который так дорог Армении, более неприемлем, и сторонам карабахского конфликта пора принять действенные меры по укреплению доверия.

При этом посредники, а именно Минская группа ОБСЕ, как раз возлагают надежды на встречу в Нью-Йорке, так как не раз озвучивали мысль, что после сентябрьской встречи в Нью-Йорке глав МИД Азербайджана и Армении удастся организовать переговоры на уровне президентов.

Однако если Ереван уже сейчас заявляет, что от этой встречи ничего не ждет, есть ли смысл азербайджанской стороне очередной раз встречаться, чтобы посмотреть в не очень честные глаза Налбандяна? Дело в том, что официальный Баку много раз заявлял, что готов лишь к субстантивным переговорам, то есть к переговорам, во время которых обсуждались бы реальные шаги, помогающие урегулированию, а не просто к переговорам ради переговоров.

Сопредседатели тоже понимают бессмысленность встреч ради встреч, и недавно даже появилась информация, что они уже подготовили «всеобъемлющий документ» по урегулированию, который представят министрам, и его основной посыл - поиск точки компромисса, который бы позволил для начала снизить градус напряженности и создать предпосылки для установления долгосрочного мира в регионе.

Но для нахождения такой точки страна-агрессор, оккупация которой азербайджанских земель и является сутью конфликта и причиной постоянной напряженности, должна быть готова к конструктивным шагам, чего от Еревана ждать, судя по последним заявлениям, не приходится.

Сегодня всем очевидно, что первостепенной задачей сторон должен стать отказ от статус-кво, другими словами, начало деоккупации азербайджанских земель. Однако Армения не отказалась и не собирается отказываться от оккупации, что не может способствовать «продвижению мирного процесса».

Ереван много лет делает все для торпедирования переговоров, так как, по сути, Армению все устраивает и выходить из комфортного положения страны-оккупанта, которая занимает чужие земли и устанавливает на них свои порядки, она не намерена. Более того, сама армянская власть, которая сегодня сосредоточена в руках карабахских командиров во главе с президентом Сержем Саргсяном, существует, пока существует нагорно-карабахский конфликт. Коррумпированные армянские чиновники из карабахского окружения Саргсяна не так глупы, чтобы рубить сук, на котором сидят – то есть выходить из карабахского кризиса, что автоматически означает отстранение от власти и, как следствие, от нелегитимных финансовых потоков.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend