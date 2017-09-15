Жителя Загаталы застрелили в Санкт-Петербурге

2017-09-15 13:21 | www.apa.az | 4

Установлена личность азербайджанца, которого застрелили в Санкт-Петербурге.

Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, убитым оказался житель села Чобанкёл Эльман Рахид оглу Мамедов.

Жители села сказали, что Э.Мамедов занимался в России бизнесом. Он привез из Красноярска в Санкт-Петербург сына на лечение. В городе он остался ночевать у родственников и вечером спустился покурить. Во дворе здания мужчина был застрелен неизвестными.

Э.Мамедова похоронят завтра в родном селе.

Отметим, 13 сентября АПА со ссылкой на СМИ России распространило информацию о том, что в поселке Новое Девяткино Ленинградской области застрелили азербайджанца.

Сообщение о выстрелах у дома 94 по Школьной улице поступило в полицию от местного жителя в 23:05. Свидетель сообщил, что слышал пять выстрелов, и ему показалось, что стреляли из автомата.

С места происшествия в Токсовскую больницу был госпитализирован гражданин Азербайджана. Спасти его не удалось, раненый умер.

Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве по «горячим» следам задержан подозреваемый, 47-летний неработающий мужчина. У него изъят карабин «Сайга». Предварительно установлено, что задержанный произвел 5 выстрелов. Мотивы убийства устанавливаются.

Оружие было зарегистрировано в полиции.

По предварительным данным, погибший азербайджанец 12 сентября по указанному адресу приехал в гости к родственникам. Несколько пуль в упор он получил, когда вышел во двор покурить.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).