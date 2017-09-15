Нефтяная корзина ОПЕК подорожала

2017-09-15 12:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 14 сентября составила 53,63 доллара за баррель, что на 0,71 доллара больше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне восстановления работы нефтеперерабатывающих заводов в США и после очередного запуска ракеты КНДР.

По состоянию на 11:28, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,38 процента — до 55,26 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,52 процента — до 49,63 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

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