Специальное предложение для студентов от Park Cinema

2017-09-15 11:35 | www.oxu.az | 4

В связи с началом нового учебного года, сеть кинотеатров Park Cinema подготовила приятный сюрприз для студентов.

Директор департамента по маркетингу Муса Ахундов сообщил Oxu.Az, что для студентов вступает в силу особая скидка на билеты в кино и меню. Всего лишь предъявив студенческий билет в кинотеатрах, расположенных на территории Park Bulvar, Metropark, Flame Towers, Загульба и Масаллы, вы сможете воспользоваться данной возможностью.

«В рамках акции, которая будет проводиться до конца сентября, студенты смогут воспользоваться скидками на билеты в кино, напитки и попкорн. Помимо этого, воспользовавшись кодами «GəncOl» и «Ulduzum», они смогут второй билет приобрести бесплатно. Сеть кинотеатров Park Cinema старается всегда поддержать молодежь и обеспечить для них самые доступные цены.

Мы уверены, что данная акция будет студентам по душе, и им удастся провести свое свободное время вместе с нами», - отметил Муса Ахундов.

Стоит отметить, что помимо этой кампании, Park Cinema предлагает студентам специальные цены на фильмы в формате IMAX. Кроме того, одной из главных целей сети является привлечение молодого поколения к киноиндустрии и предоставление возможности провести время с пользой.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers-единственный в стране зал в формате IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе ASAN Həyat, и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

A.C.

