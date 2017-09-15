В средней школе в Масазыре станцевали под песню «Арцах» - ВИДЕО

2017-09-15 11:40 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Азербайджане начался новый учебный год.

Во всех школах страны были проведены специальные мероприятия.

Как передает Oxu.Az, один из родителей, ребенок которого пошел в первый класс школы №3 в Масазыре, выразил свое недовольство в социальных сетях. Он написал, что на церемонии для школьников подготовили специальную танцевальную композицию.

Интересно, что выбор учителя пал на песню армянского композитора Ары Геворкяна «Арцах».

«Я выразил протест руководству школы, но безуспешно. Школьники станцевали под эту песню», - написал родитель.



Отметим, что некоторые называли композицию «Арцах» плагиатом произведения азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Карабах – жемчужина Азербайджана». Однако сын композитора, джазмен Джамиль Амиров в одном из своих интервью опроверг эту информацию:

«Я уже устал об этом говорить. Сколько я ни повторял, что у Фикрета Амирова нет такого произведения, а толку нет. Интересный момент заключается вот в чем: говоря о том, что армяне украли это произведение Фикрета Амирова, ставят под удар моего отца. Хотя, как я говорил, у моего отца нет такого произведения».

А.Г.