Исполняется 99 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

2017-09-15 12:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня отмечается 99-я годовщина освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Возглавляемая турецким генералом Нуру пашой Кавказская исламская армия и Азербайджанский корпус 15 сентября 1918 года вошли в Баку, освободив город от армяно-большевистской оккупации. Тем самым была обеспечена независимость Азербайджана, и положен конец оккупации Баку и прилегающих районов армянами и большевиками.

Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации является одной из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на объявление независимости Азербайджана в мае 1918 года, часть территории страны, Баку и прилегающие районы находились под армяно-большевистской оккупацией. Без них государственную независимость Азербайджана представить было сложно. У молодого государства, недавно обретшего независимость, и не признанного еще на международной арене, было недостаточно возможностей обеспечить свою территориальную целостность.

В сложившихся условиях, несмотря на собственное весьма тяжелое положение, Османская Турция направила военные силы в Азербайджан под командованием Нуру паши для обеспечения территориальной целостности страны.

Несмотря на протест европейских стран на ввод турецких войск в Азербайджан, Османская Турция, не отказала в братской помощи и не оставила в одиночестве Азербайджан. В августе-сентябре 1918 года турецкие войска с честью выполнили свою историческую миссию, и успешно завершив поставленную перед ними задачу, 15 сентября очистили Баку от оккупантов, внеся братский вклад в становление азербайджанской государственности.

Освобождением Баку и других районов правительство Азербайджанской Демократической Республики обеспечило свою власть в стране. Таким образом, был положен конец начавшимся с марта 1918 года кровопролитиям и произволу армянских дашнаков и большевиков в Баку и других регионах Азербайджана.

После грандиозной и исторической победы 17 сентября столица Азербайджанской Демократической Республики была перенесена из Гянджи в Баку. Таким образом, в Азербайджане был дан старт основному этапу государственного строительства, а через несколько месяцев были проведены парламентские выборы.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации стало настоящим праздником в городе.

Известный миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев организовал торжественный прием в честь турецкой армии. Прием состоялся в здании нынешней Государственной филармонии. Гаджи Зейналабдин Тагиев вручил командующему турецкой армии Нуру паше и его героическим полководцам подарки.

Однако давление стран Антанты на Османскую Турцию росло. Поэтому через короткое время турецкие войска были вынуждены покинуть Баку.

Освобождение Баку 15 сентября 1918 года является знаменательным событием, имеющим исключительное значение на почве азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что за 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывает героизм турецких солдат.

В военной операции по освобождению Баку Османская армия потеряла 1 130 солдат.

После того, как Азербайджан вновь обрел независимость, каждый год 15 сентября не только в Баку, но и в Шамахы, Геокчае и других районах на государственном уровне отдается дань памяти погибшим турецким солдатам, павшим за обеспечение территориальной целостности Азербайджана, посещаются их могилы.

Ежегодно на Аллее шехидов у памятника, воздвигнутого в память о погибших турецких солдатах, проводится поминальная церемония.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)