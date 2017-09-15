Функции Счетной палаты Азербайджана могут быть расширены

2017-09-15 12:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Счетной палате Азербайджана предлагается направлять материалы по выявленным правонарушениям административного и уголовного характера в соответствующий орган исполнительной власти и генпрокуратуру.

Соответствующее предложение отражено в изменениях в закон "О Счетной палате", обсуждаемых в пятницу на заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики, промышленности и предпринимательства.

Отметим, что ранее Счетная палата предоставляла материалы только в генпрокуратуру. Кроме того, ранее Палата направляла материалы только по правонарушениям уголовного характера.

По данным Счетной палаты, всего в первом полугодии было проведено 31 контрольное мероприятие, по итогам 14 из которых было принято решение.



Проверки Счетной палаты в первом полугодии охватили средства на сумму 605,5 миллиона манатов, из которых 402,6 миллиона манатов, или 66,5 процента, составили расходы госбюджета, 88,3 миллиона манатов (14,6 процента) - средства внебюджетных фондов, а 114,6 миллиона манатов (18,9 процента) - доходы от их деятельности. По итогам проверок, проведенных Палатой в отчетный период, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 4,76 миллиона манатов и 13,4 тысячи долларов. Еще 122,6 тысячи манатов были возвращены во внебюджетные фонды.



Кроме того, в результате проверок в отношении 39 должностных лиц были применены различные дисциплинарные меры.

Официальный курс на 15 сентября составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)