Британский анатом получил «Шнобелевку» за уши, растущие у человека после 30 лет

2017-09-15 11:44 | www.oxu.az | 6

В Гарвардском университете в США прошла 27-я церемония вручения «Шнобелевской премии» (Ig Nobel Prize). Она присуждается за самые абсурдные научные открытия, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Лауреатами «Шнобелевской премии» мира стали учёные из Швейцарии, доказавшие, что занятие музыкой на духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду избавляет от храпа.

«Шнобелевка» по экономике досталась Мэттью Роклофф и Нэнси Грир — австралийцам, выяснившим, что игроки в казино склонны к высоким ставкам после того, как подержат в руках крокодила. В таких ситуациях мозг возбуждается от осознания власти над хищником — это может послужить ложным сигналом к дерзкому везению.

Ещё один лауреат «Шнобелевской премии», британский анатом Джеймс Хиткоут, выяснил, что человеческие уши после 30 лет начинают расти на два миллиметра в 10 лет.

Французские нейробиологи доказали, что у некоторых людей существует в мозге особая область, вызывающая отвращение к запаху и вкусу сыра. А учёные из Италии выяснили, что идентичные близнецы часто не способны различить друг друга на фотоснимках.

Н.О.