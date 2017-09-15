Гаджибала Абуталыбов не стал отвечать на вопрос о кафе «26»

2017-09-15 11:46 | www.oxu.az | 5

Глава Исполнительной власти города Баку ответил на вопрос о том, когда тело умершего в США ученого азербайджанского происхождения Лютфи Заде доставят на родину.

Как передает Oxu.Az, Г.Абуталыбов заявил Ölkə.Az, что в настоящее время в этом направлении проводятся необходимые работы.

«Пока у меня нет точной информации о том, когда тело Лютфи Заде доставят в Азербайджан. Но в этом направлении проводятся необходимые работы. Доставка тела Лютфи Заде, как и всех вещей, будет организована на высоком уровне. Место для захоронения тела на Первой аллее почетного захоронения полностью готово. Сейчас родственник Лютфи Заде рядом со мной. Доставлены документы в связи со смертью покойного. Сейчас я знакомлюсь с этими документами».

Г.Абуталыбов не стал отвечать на вопросы о закрытии кафе «26» - «Twenty six» на улице Хагани в Баку.

«Сейчас я не хочу говорить на эту тему. Прошу вас учитывать это», - заявил он.

Э.А.

