Специальное предложение для азербайджанских студентов Park Cinema

2017-09-15 12:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В связи с началом нового учебного года, сеть кинотеатров Park Cinema подготовила приятный сюрприз для студентов. Директор департамента по маркетингу Муса Ахундов отметил, что для студентов вступает в силу особая скидка на билеты в кино и меню. Всего лишь предъявив студенческий билет в кинотеатрах, расположенных на территории Park Bulvar, Metropark, Flame Towers, Загульба и Масаллы, вы сможете воспользоваться данной возможностью.

"В рамках акции, проводимой до конца сентября, студенты смогут воспользоваться скидками на билеты в кино, напитки и попкорн. Помимо этого, воспользовавшись кодами "GəncOl" и "Ulduzum", они смогут второй билет приобрести бесплатно. Сеть кинотеатров Park Cinema старается всегда поддержать молодежь и обеспечить для них самые доступные цены. Мы уверены, что данная акция будет студентам по душе, и им удастся провести свое свободное время вместе с нами", - подчеркнул Ахундов.

Стоит отметить, что помимо этой кампании, Park Cinema предлагает студентам специальные цены на фильмы в формате IMAX . Кроме того, одной из главных целей сети является привлечение молодого поколения к киноиндустрии и предоставление возможности провести время с пользой.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers-единственный в стране зал в формате IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.