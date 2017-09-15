Звезды Украины выступят на бакинской сцене

2017-09-15 12:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - 30 сентября в спектакле "Жизель" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку выступит прима-балерина Украинского государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Украины, лауреат многих международных конкурсов артистов балета Татьяна Голякова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Ее партнером по спектаклю будет солист Одесского национального академического театра оперы и балета, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов артистов балета Сергей Доценко (граф Альберт).

Партию Мирты в этот день будет исполнять ведущая солистка театра Эльмира Сулейманова.

Татьяна Голякова является одной из востребованных балерин современности. Ее гастроли с большим успехом проходили в Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Австралии, Бельгии, США, Франции, Японии и Испании. Зарубежная пресса и театральные критики с восхищением отмечают ее уникальные балетные данные и артистизм.

Участие Татьяны Голяковой и ее партнера Сергея Доценко в балете "Жизель", несомненно, еще больше поднимет высокий профессиональный уровень спектакля и доставит большое удовольствие любителям этого вида искусства.

Спектаклем будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)