При взрыве в лондонском метро пострадали 20 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-09-15 14:00 | www.apa.az | 6

При взрыве в лондонском метро много людей получили ожоги различной степени.

Как сообщает АПА со ссылкой на Daily Mail, пострадали не менее 20 человек.

На месте происшествия работают 58 пожарных бригад.

Предполагается, что это был теракт.

***

11.55

В лондонском метро произошел взрыв.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило агентство «Reuters».

По данным газеты «Sun», взрыв произошел в одном из поездов. Сообщается, что несколько человек получили ожоги.

Полиция подтвердила информацию, но детали пока не раскрываются. «Мы знаем об инциденте на станции метро «Parsons-Green». Наши сотрудники находятся на месте происшествия», - сообщили в полиции.