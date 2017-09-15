Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Лаоса

2017-09-15 14:00 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в МИД, коснувшись традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Лаосом, Буннянг Ворачит отметил, что лаосские студенты получают высшее образование в Азербайджане по различным специальностям. Президент поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку, оказанную в подготовке лаосских специалистов, подчеркнул важность продолжения установленных связей.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров довел до сведения президента Лаоса, что в июне текущего года в рамках визита в Азербайджан они подписали с лаосским коллегой Салимсаем Коммаситом «Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об освобождении от визовых требований лиц, обладающих дипломатическими паспортами». Глава МИД Азербайджана сказал, что в рамках текущего визита ожидается подписание между министерствами иностранных дел двух стран Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Затронув важность сотрудничества в образовательной сфере, министр отметил готовность Азербайджана продолжить сотрудничество в этой области, предоставил информацию о вузах Азербайджана, в том числе о потенциале Университета ADA.

Эльмар Мамедъяров проинформировал президента Лаоса о развитии и достижениях Азербайджана, об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и рассказал о перспективных возможностях транспортного коридора Север-Юг. Министр сказал, что Лаос также может использовать этот коридор для экспорта своей продукции.

На встрече было подчеркнуто наличие большого потенциала для развития сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, туризма, а также отмечена необходимость продолжения совместных усилий в этом направлении.