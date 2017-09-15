Азербайджан пресек провокацию армян на международной выставке в Москве

2017-09-15 12:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow армяне попытались разместить на стенде Армении флаг непризнанной «Нагорно-карабахской республики», говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Благодаря совместной деятельности и оперативному вмешательству азербайджанской делегации и посольства Азербайджана в России очередная армянская провокация была пресечена, и флаг был убран.

Отметим, что организатор выставки ITE Group с пониманием отнесся к вопросу, поднятому азербайджанской стороной, и оказал необходимую поддержку.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)