Группы компаний Yeni Həyat продолжает функционировать в полную силу

2017-09-15 13:00 | www.trend.az | 5

Группа компаний Yeni Həyat сделало официальное заявление по поводу распространенной в последние дни информацией, связанной с банкротством ООО Yeni Həyat.

Как говорится в сообщении группы, распространенном в пятницу, в настоящее время в Группу компаний Yeni Həyat входят Grand Hayat MTK – проводит строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Баку, Тбилисский проспект, 1054, Hayat Palace MTK – строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Баку, ул. Измир, 9, Park Azure MTK – завершил строительство и сдал в эксплуатацию жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Баку, ул. А.Джалилова, Megafun AVM – торговый и развлекательный центр, расположенный по адресу: г. Баку, проспект Нобеля, 15. Эти комплексы обслуживает ООО Hayat Management.

ООО Yeni Həyat, информация о банкротстве которого была распространена в СМИ, завершило строительство и сдало в эксплуатацию жилое здание, расположенное на улице Зарифы Алиевой 55, и с 2015 года официально приостановило свою деятельность, передав обслуживание зданием ООО Hayat Management.

"Хотим заявить, что информация касательно банкротства Группы компаний Yeni Həyat не соответствует действительности и абсолютно безосновательна. Наша компания продолжает функционировать в полную силу и готовится к сдаче своих проектов по плану", - говорится в сообщении.