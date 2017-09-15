Гурбан Гурбанов наказал вратаря «Карабаха» – ОБНОВЛЕНО

2017-09-15 11:57 | www.oxu.az | 6

Вчера появилась новость о том, что главный тренер футбольного клуба «Карабаха» Гурбан Гурбанов наказал основного голкипера команды Ибрагима Шехича.

Отмечалось, что Гурбан Гурбанов отправил игрока сборной Боснии и Герцеговины в резервную команду на неопределенный срок.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы клуба Нурлан Ибрагимов в интервью Ölkə.az опроверг эту информацию:

«Гурбан Гурбанов никого не наказывал. Новость об отправлении Ибрагима Шехича в резервную команду – выдумка».

Отметим, что 29-летний голкипер защищает ворота агдамцев с 2013 года.

08:41

Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов принял жесткое решение в отношении голкипера Ибрагима Шехича.

Он на неопределенный срок отправил боснийца в резервную команду, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az

Напомним, что 29-летний вратарь допустил грубейшие ошибки в матчах Лиги чемпионов против «Копенгагена» и «Челси».

Теперь основным вратарем «Карабаха», как и ожидалось, стал украинец Антон Каниболоцкий.

A.C.

